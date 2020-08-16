vsiautoТриває завантаження контенту...вимкнути попереднє завантаження
2
2 нових повідомленьБільше повідомлень про акції
11 серпняБажаємо успішного пошуку чи продажу авто! Не погоджуйтесь на передоплату, якщо не впевнені у надійності продавця. Слава Україні!
15 серпня 0022Займаєшся пригоном, орендою чи просто продаєш автомобіль? - Розміщуй оголошення безкоштовно та безлімітно! Тисячі людей шукають авто на VSIAUTO!
0
2
2 нових повідомленьБільше повідомлень про акції
11 серпняБажаємо успішного пошуку чи продажу авто! Не погоджуйтесь на передоплату, якщо не впевнені у надійності продавця. Слава Україні!
15 серпня 0022Займаєшся пригоном, орендою чи просто продаєш автомобіль? - Розміщуй оголошення безкоштовно та безлімітно! Тисячі людей шукають авто на VSIAUTO!
Увійти до кабінету
Швидкий пошук автомобіля
Підбір авто
Усі варіанти Тип кузова
Усі варіанти Марка
Усі варіанти Модель
Усі варіанти Область
1974 - 2021 Усі варіанти Рік випуску
-
22 - 75500 $ Усі варіанти Ціна
- $
adv
Останні додані авто
ПреміумAcura RDX 2018
Acura RDX 2018
24 500 $ 904 822 грн
82 тис.км
Бензин, 3.5 л
Автомат

Доброго дня друзі продам гарний і симпатичн...

Чернівці
3 вересня
ТопRenault Laguna 2008
Renault Laguna 2008
5 600 $ 206 816 грн
220 тис.км
Дизель
Ручна / Механіка

Продам доглянуте авто , двигун 780 без саже...

Велика Багачка
9 вересня
ТопBMW X5 2018
BMW X5 2018
71 700 $ 2 647 988 грн
38 тис.км
Бензин, 3 л
Автомат

Автомобіль у відмінному стані, вкладень не ...

Жидачів
23 серпня
ТопVolkswagen Touareg 2015
Volkswagen Touareg 2015
26 500 $ 978 685 грн
188 тис.км
Дизель, 3 л
Автомат

Пригнані з Німеччини, розмитнені. Авто в ід...

Київ
23 серпня
Під пригонSkoda Octavia 2017
Skoda Octavia 2017
14 700 $ 542 893 грн
225 тис.км
Дизель, 2 л
Автомат

Деталі по телефону. Машина купленна на лізи...

Луцьк
12 вересня
Під пригонVolkswagen Golf 2001
Volkswagen Golf 2001
3 200 $ 118 181 грн
307 тис.км
Бензин, 1.6 л
Ручна / Механіка

Знаходиться у місті Вроцлав. Хазяїн поїхав ...

Харків
12 вересня
Показати більше оголошень
Популярні бренди
Всього 170 оголошень
BMWVolkswagenAudiFordВАЗ (Lada)SkodaRenaultHondaChevroletAcura
BMW

BMW

18
Volkswagen

Volkswagen

17
Audi

Audi

15
Ford

Ford

11
ВАЗ (Lada)

ВАЗ (Lada)

9
Skoda

Skoda

8
Honda

Honda

7
Renault

Renault

7
Acura

Acura

6
Chevrolet

Chevrolet

6
Nissan

Nissan

6
Opel

Opel

6
Hyundai

Hyundai

5
Mazda

Mazda

5
Kia

Kia

4
Lexus

Lexus

4
Peugeot

Peugeot

4
Daewoo

Daewoo

3
Jeep

Jeep

3
Volvo

Volvo

3
Показати ще

Автомобільні новини

Дивитись ще
Нульове розмитнення. Питання та відповіді про новий закон
Нульове розмитнення. Питання та відповіді про новий закон
Що потрібно для отримання посвідчення водія
Що потрібно для отримання посвідчення водія
16.08.2022
128
Є фаркоп? Ви повинні знати ці правила
Є фаркоп? Ви повинні знати ці правила
14.08.2022
107
Помилкова тривога: чому сигналізація спрацьовує сама по собі
Помилкова тривога: чому сигналізація спрацьовує сама по собі
12.08.2022
80
Як знайти машину на парковці за допомогою смартфона
Як знайти машину на парковці за допомогою смартфона
10.08.2022
71

Автобазар VSIAUTO

Цікавить оренда, продаж, покупка чи пригін автомобіля з Європи? Сьогодні купити авто автобазар VsiAuto пропонує з мінімальними витратами вашого часу та нервів! Наша дошка оголошень допоможе вам вигідно продати або недорого взяти автомобіль в оренду в кілька натискань правою кнопкою мишки.

Автобазар (продаж, оренда, пригін) – популярний формат серед автолюбителів та професіоналів. Тут ви отримуєте доступ до сотень змістовних оголошень, які викладають не роботи, а реальні люди. Будь-які питання можна особисто поставити власнику автомобіля за вказаними контактними даними.

Є можливість порівняти вибрані варіанти, підібравши оптимальний з урахуванням ваших потреб, побажань та фінансових можливостей. Оренда, купівля та продаж машин на автобазарі VsiAuto – це дійсно вигідно, швидко та надійно!

Вигідна автопродажа автобазару VsiAuto

Купити машину автобазар VsiAuto допоможе кожному автолюбителю. Від вас потрібно лише ввести необхідні параметри, серед яких:

  • тип кузова авто;
  • марка та модель;
  • модифікація;
  • роки випуску;
  • область реєстрації;
  • бажаний діапазон цін.

Решту наш онлайн дошка оголошень зробить самостійно, запропонувавши на вибір варіанти, що відповідають заданим параметрам. Продаж авто на автобазарі ще ніколи не був настільки легким і зручним як для самого продавця, так і для покупця.

Наш автобазар (продаж б у авто в Україні) користується популярністю серед багатьох власників транспортних засобів. Це дозволяє з кожним днем розширювати клієнтську базу та додавати десятки та сотні нових оголошень.

Якщо ви не знайшли свій ідеальний автомобіль вчора, цілком можливо, що сьогодні автобазар (купівля авто) запропонує вам оптимальний варіант, як за комплектацією, так і за вартістю транспортного засобу.

Максимальний асортимент

Як правильно вибрати та перевірити стандартні бензинові чи дизельні автомобілі, знає багато хто. Останнім часом з'являється також безліч пропозицій щодо повністю електричних або гібридних версій, які вимагають особливої уваги перед покупкою.

Такі електричні автомобілі можуть бути відносно новими, що може стати проблемою, коли йтиметься про пошук необхідних запчастин для обслуговування і ремонту, наприклад. Крім того, буває складно знайти фахівців, які б накопичили об'єктивні, правдиві знання та досвід в оцінці стану такого автомобіля з пробігом та спрогнозували можливі витрати на ремонт та капітальний ремонт.

Чим раніше модель з'явилася на ринку, тим більше шансів, що вона добре відома, і ви знаєте, чого очікувати за кілька років після покупки з рук. Безумовно, особливу увагу слід звернути на стан тягових акумуляторів, кількість накопиченої енергії під час заряджання від мережі, реальний пробіг автомобіля на одному заряді, ефективність системи рекуперації.

Рекомендується техогляд з оцінкою стану тягових акумуляторів, пошук можливих механічних пошкоджень, оцінка температури під час заряджання, стоянки та руху. Потрібно шукати можливі пошкодження ізоляції, ознаки короткого замикання всередині акумулятора.

Для будь-якої машини, що купується, справедливе одне головне правило: необхідно знайти серйозну станцію техобслуговування, що заслуговує вашої довіри. У такій майстерні має бути відповідне програмне забезпечення, а її фахівці повинні мати необхідні навички та знання для професійної перевірки авто перед покупкою.

Читати повністю
vsiauto
У вашому смартфоні!

Весь функціонал сайту у зручному форматі мобільного додатка

vsiauto Завантажити в Google Playvsiauto Завантажити в Apple store
vsiautovsiauto
Головна Оголошення Продати
0
Закладки Профіль